Владимир Фокин назвал покойного Бориса Клюева выдающимся актером
Эксклюзив
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актер и режиссер Владимир Фокин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал смерть народного артиста России Бориса Клюева.
Он назвал покойного выдающимся актером и замечательным педагогом. «Он был человеком с широким творческим диапазоном, который с одинаковым успехом играл аристократов и простых людей. Я думаю, что нам еще предстоит осознать место и роль этого художника в русской культуре», — поделился Фокин.
Фокин снял Клюева в роли Дубова в сериале »ТАСС уполномочен заявить...» (1984).
Борис Клюев умер на 77-м году жизни 1 сентября. Прощание с актером состоится в Малом театре 4 сентября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Виктор Евграфов назвал смерть Бориса Клюева неожиданной
— Названа дата прощания с Борисом Клюевым