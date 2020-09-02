Владимир Фокин назвал покойного Бориса Клюева выдающимся актером

Актер и режиссер Владимир Фокин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал смерть народного артиста России Бориса Клюева.

Он назвал покойного выдающимся актером и замечательным педагогом. «Он был человеком с широким творческим диапазоном, который с одинаковым успехом играл аристократов и простых людей. Я думаю, что нам еще предстоит осознать место и роль этого художника в русской культуре», — поделился Фокин.

Фокин снял Клюева в роли Дубова в сериале »ТАСС уполномочен заявить...» (1984).

Борис Клюев умер на 77-м году жизни 1 сентября. Прощание с актером состоится в Малом театре 4 сентября.

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