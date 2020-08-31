Сталлоне раскрыл дату выхода режиссерской версии «Рокки 4»

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии фильма «Рокки 4». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он отметил, что режиссерская версия четвертой части культовой саги фильмов про Рокки выйдет 27 сентября.

Актер, который сыграл главную роль в ленте, отметил что выход приурочен к памятной дате — 35-нему юбилею первой части фильмов про боксера Рокки Бальбоа.

В картине 1985 года герой Сталлоне встретился на ринге с русским бойцом Иваном Драго, которого исполнил Дольф Лундгрен.

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