Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского сидения после ДТП

Свидетель под делу о ДТП с Михаилом Ефремовым заявил в Пресненском суде Москвы, что лично вывел актера из-за руля автомобиля после смертельной аварии, сообщает ТАСС.

Свидетель трагедии Илья Бабиков заявил в суде, что прогуливался с другом по пешеходной части с внешней стороны Садового кольца. В какой-то момент он услышал звук, характерный для столкновения машин.

«Мы подбежали к месту аварии. Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу», — сказал Бабиков.

Он добавил, что сразу узнал в водителе Михаила Ефремова.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назван гонорар адвоката Михаила Ефремова

— Ефремов утверждает, что признал вину в ДТП из-за похмелья

— Экспертиза выявила систематическое употребление наркотиков Ефремовым