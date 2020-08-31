Экспертиза выявила систематическое употребление наркотиков Ефремовым

Представитель потерпевших Ирина Хайруллина в рамках заседания в Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП зачитала результаты психолого-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова. Она рассказала, что артист систематически употреблял наркотики, передает ТАСС.

Она прочитала отрывок, в котором установлено, что актер систематически употреблял наркотические вещества, о чем, по словам представителя потерпевших, говорил сам Ефремов во время экспертизы.

«Нам же говорите, что вы их (наркотики. — примечание «Газеты.Ru») не употребляете», — подчеркнула Хайруллина.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Свидетель защиты Ефремова боится расправы

— Назван гонорар адвоката Михаила Ефремова

— Ефремов утверждает, что признал вину в ДТП из-за похмелья