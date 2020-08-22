В Сети появился новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984»

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В рамках онлайн-трансляции DC FanDome студия DC показала новый трейлер кинокомикса «Чудо-женщина 1984».

Ролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

На кадрах Диана теряет дар речи при встрече с живым Стивом Тревором, «прыгает» по молниям при помощи Лассо Истины и сражается с Гепардой.

Финал трейлера заканчивается на юмористической ноте.

Фильм «Чудо-женщина 1984» выйдет на экраны 1 октября 2020 года.

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