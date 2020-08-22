В Сети появился новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В рамках онлайн-трансляции DC FanDome студия DC показала новый трейлер кинокомикса «Чудо-женщина 1984».
Ролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.
На кадрах Диана теряет дар речи при встрече с живым Стивом Тревором, «прыгает» по молниям при помощи Лассо Истины и сражается с Гепардой.
Финал трейлера заканчивается на юмористической ноте.
Фильм «Чудо-женщина 1984» выйдет на экраны 1 октября 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— От «Чудо-женщины» до «Аквамена»: все фильмы DC до 2022 года
— Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли из-за коронавируса