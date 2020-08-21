Фильм Netflix «Милашки» обвинили в пропаганде педофилии

Стриминговый сервис Netflix 9 сентября представит новый фильм «Милашки» о танцевальной группе девочек-подростков.

В социальных сетях трейлер картины, в котором одетые в открытые наряды девочки танцуют тверк, встретили неоднозначно. Многие зрители, обсуждая ролик, обвиняют создателей в пропаганде педофилии и сексуализации детей. «Откровенно педофильский сериал», »«Это ведь и на российскую аудиторию выйдет», «Трейлер оставил меня в смешанных чувствах», «Неприятно, что компания разрешает контент, в котором 11-летние дети «открывают в себе женственность» посредством откровенных танцев и одежды, что подается под личиной борьбы с исламом», — пишут они.

На платформе Change.org также появилась петиция с требованием отменить фильмы с откровенно одетыми и ведущими себя детьми.

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