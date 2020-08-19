В России в Spotify слушают русский рэп и K-Pop

В первый месяц после запуска Spotify в России жители страны наиболее активно слушали русский рэп, K-Pop и подборку «Главные хиты». Об этом сообщили в пресс-службе российского подразделения сервиса потокового аудио.

Первую строчку в списке самых популярных исполнителей в Spotify на территории России уверенно занял корейский бойз-бэнд BTS. На втором месте оказался Morgenshtern, чей трек «Cadillac», записанный с рэпером Элджеем в июне, стал самым прослушиваемым с момента запуска сервиса в России. Также в первую пятерку артистов попали Kizaru, Скриптонит и Макс Корж.

Помимо «Cadillac», наиболее популярными среди россиян стали песни Kizaru «Дежавю», Rakhim «Fendi» и Andro, The Limba - «X.O». Единственной зарубежной композицией в топ-5 самых прослушиваемых треков оказался хит The Weeknd «Blinding Lights».

Лидером среди плейлистов стала трехчасовая подборка «Главные хиты», подготовленная командой музыкальных редакторов специально к запуску Spotify в России. Также в топ-5 плейлистов попали «Летние хиты 2020», «Хип-хоп ПУШКА», «Today's Top Hits» и «Новинки по пятницам».

Чаще всего сервисом пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. В России Spotify стал доступен с 15 июля.