Потерпевшие по делу Ефремова оказались полицейскими

Один и сыновей и вдова погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова оказались сотрудниками полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Маргарита Захарова — майор МВД в запасе, сейчас работает гражданской служащей в отделении полиции в Рязани. Сын Сергея Захарова служит в органах с 2014 года», — говорится в сообщении.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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