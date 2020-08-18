Алибасов и Федосеева-Шукшина разводятся
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Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов официально подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает Starhit.
По словам артиста, причиной такого решения стали «неразрешимые противоречия».
«Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс», — заявил Алибасов.
Он также выразил сожаление в связи с тем, что былые отношения между ним и Федосеевой-Шукшиной уже не вернуть.
Ранее актриса обратилась в суд с иском, чтобы вернуть подаренную ранее Алибасову квартиру.
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