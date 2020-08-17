Адвокат рассказал, когда Ефремов явится в суд

Актер Михаил Ефремов 17 августа не придет в суд, заявил его адвокат Эльман Пашаев, передает РИА «Новости».

Суд в понедельник, 17 августа, будет рассматривать жалобу на продление домашнего ареста.

По словам адвоката, на заседание по существу 18 августа Ефремов собирается.

«А завтра он собирается в Пресненский суд», — сказал адвокат.

Ранее Ефремова госпитализировали прямо из зала суда, где слушалось дело о смертельном ДТП с участием актера.

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