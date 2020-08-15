Адвокат Ефремова просит суд разрешить актеру прогулки
Сторона защиты артиста Михаила Ефремова просит суд разрешит актеру совершать прогулки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.
Юрист отметил, что речи о залоге или «о чем-то таком» не идет.
«Пусть остается домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки - по часу в день», — сказал Пашаев.
Защитник заявил, что артисту они необходимы из-за состояния его здоровья.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.
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