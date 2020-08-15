Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом «360» высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

«Человек в больнице находится, как (он. – прим. ред.) может признать свою вину?» — заявил Пашаев.

Отмечается, что на фотографии протокола видно, что 17 июня является датой проведения допроса.

Ранее сообщалось, что Пашаев подписался в документе, где артист признается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но затем актер отказался признавать свою вину, так как не помнит, был ли он за рулем.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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