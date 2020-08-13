Netflix показал трейлер «Дьявол навсегда» с Паттинсоном и Холландом
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Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер фильма «Дьявол навсегда». Ролик был размещен на YouTube.
Историческая драма, действие которой происходит в 1950-е в Нокемстиффе, была снята по роману Дональда Рэя Поллока.
В роли главного героя молодого юноши Арвина Рассела выступил Том Холланд. Ему предстоит противостоять злым силам, которые угрожают его семье.
Режиссером картины выступил Антонио Кампос. В фильме также можно увидеть Роберта Паттинсона, Райли Кио, Себастьяна Стеэна и Джейсона Кларка. Премьера фильма назначена на 16 сентября.
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