Netflix показал трейлер «Дьявол навсегда» с Паттинсоном и Холландом

Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер фильма «Дьявол навсегда». Ролик был размещен на YouTube.

Историческая драма, действие которой происходит в 1950-е в Нокемстиффе, была снята по роману Дональда Рэя Поллока.

В роли главного героя молодого юноши Арвина Рассела выступил Том Холланд. Ему предстоит противостоять злым силам, которые угрожают его семье.

Режиссером картины выступил Антонио Кампос. В фильме также можно увидеть Роберта Паттинсона, Райли Кио, Себастьяна Стеэна и Джейсона Кларка. Премьера фильма назначена на 16 сентября.

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