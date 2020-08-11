Ефремова доставили в реанимацию Боткинской больницы

__is_photorep_included13190557: 1

Актера Михаила Ефремова, которому стало плохо перед заседанием суда по делу о смертельном ДТП с его участием, госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на медучреждение.

«Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», — рассказали в больнице.

Ранее сообщалось, что у актера может быть инфаркт или инсульт.

Артист должен был посетить очередное заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде, однако начало процесса было задержано. Как выяснилось, Ефремову стало плохо. Накануне защитник Ефремова рассказывал, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремов находится в крайне тяжелом состоянии

— Приехавшему в суд Ефремову вызвали скорую

— Ефремова выносят из суда на носилках и госпитализируют