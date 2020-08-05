Волочкова почти «повторила» трюк Ван Дамма

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в сети фотографию со шпагатом, исполненным на двух гибридах самолета и вертолета. Снимок был размещен в ее Instagram.

Фотография похожа на попытку повторить знаменитый трюк актера Жан-Клода Ван Дамма, который исполнил шпагат, опираясь на боковые зеркала двух движущихся грузовиков.

Однако гибриды на опубликованной фотографии балерины находятся в статичном положении.

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