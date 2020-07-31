Гармаш рассказал, почему покинул «Современник»

Российский актер Сергей Гармаш рассказал о причине своего ухода из театра «Современник». Его слова в своем Facebook цитирует ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Актер отметил, что на его решение повлияли как смена руководства театра, так и «чудовищная ситуация внутри труппы».

«Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно», — добавил Гармаш.

Он также подчеркнул, что на решение об уходе повлиял увиденный им новый «вектор развития» «Современника».

Ранее Сергей Гармаш объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся при новом руководстве. Актер также раскритиковал проект «Диалоги «Современника», выпущенный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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