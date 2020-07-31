СК предъявил жене расчлененного рэпера Энди Картрайта обвинение в убийстве

Следственный комитет России предъявил обвинение в убийстве супруге погибшего рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марине Кохал, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, Кохал убила мужа на почве неприязненных отношений. Способ убийства музыканта пока не определен.

«В настоящее время ей предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа.

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