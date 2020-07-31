Netflix снимет сериал по игре Splinter Cell

Стриминговый сервис Netflix снимет аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell компании Ubisoft, передает Variety.

Всего в сериале будет два сезона по 16 эпизодов в каждом. Сценаристом и продюсером шоу станет Дерек Колстад, работавший над кинотрилогией «Джон Уик».

Игра Splinter Cell была выпущена в 2002. Ее главный герой — секретный агент, борющийся против террористов. Впервые Ubisoft заговорила о планах снять фильм по игре в 2012 году.

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