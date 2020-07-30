В Москве украли картину Федота Сычкова за 2,8 млн рублей

У москвича украли картину Федота Сычкова «Подруги» стоимостью 2,8 млн руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Он объяснил, что в 2018 году купил картину на аукционе и отдал на хранение подруге. «До ноября 2019 года данная гражданка на связь выходила, а после перестала. Как стало известно со слов ее дочери, они временно уехали и скоро вернут деньги или картину», — уточнили в пресс-службе. Сейчас полиция проводит проверку по факту обращения.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о картине «Подруги» советского художника Федота Сычкова. Федот Сычков родился в крестьянской семье и в своем творчестве в основном обращался к жизни и быту крестьян.

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