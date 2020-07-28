Триптих Бэнкси на тему кризиса европейских беженцев ушел с молотка за $2,9 млн

Пожертвованный благотворительному аукциону по сбору средств для больницы в Вифлеем триптих британского уличного художника Бэнкси был продан в Лондоне во вторник, 28 июля, за £2,23 млн ($2,9 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В триптихе «Вид на Средиземное море 2017», посвященном кризису европейских беженцев, показаны покинутые спасательные жилеты и круги. Эксперты оценивали работы в £800 тыс. — £1,2 млн.

Ранее эти пейзажи висели в лобби отеля, который Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.

Вырученные средства пойдут на строительство нового отделения для лечения острых инсультов и закупку детского реабилитационного оборудования для больницы в Вифлееме.

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