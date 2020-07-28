Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020»

Организаторы раскрыли список номинантов на американскую телевизионную премию «Эмми», сообщает Reuters.

За награду в номинации «Лучший драматический сериал» будут сражаться сериалы «Корона», «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Убивая Еву», «Мандалорец», «Наследники» и «Очень странные дела».

Самым «Лучшим комедийным сериалом» может стать: «Умерь свой энтузиазм», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Шиттс Крик» или «Реальные упыри».

За победу в категории короткометражных сериалах соревнуются «Хранители», «Миссис Америка», «Невероятное», «Неортодоксальная» и «И повсюду тлеют пожары».

Планируется, что 72-я церемония вручения награды состоится 20 сентября.

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