Шнуров в Хабаровске ответил на вопрос о выборах в Госдуму
Прилетевший в Хабаровск музыкант, политик и продюсер RTVi Сергей Шнуров ответил на вопросы журналистов, сообщает Telegram-канал «Расстрига».
В частности, он опроверг информацию о том, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы. «Да, вступил в партию, но на выборы я не иду… Пока думаю так», — сказал он.
О визите Шнурова ранее сообщал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Шнуров возьмет интервью у врио губернатора и снимет фильм о событиях в крае для телеканала RTVi.
Ранее в Хабаровске прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала.
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