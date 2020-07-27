Шнуров в Хабаровске ответил на вопрос о выборах в Госдуму

Прилетевший в Хабаровск музыкант, политик и продюсер RTVi Сергей Шнуров ответил на вопросы журналистов, сообщает Telegram-канал «Расстрига».

В частности, он опроверг информацию о том, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы. «Да, вступил в партию, но на выборы я не иду… Пока думаю так», — сказал он.

О визите Шнурова ранее сообщал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Шнуров возьмет интервью у врио губернатора и снимет фильм о событиях в крае для телеканала RTVi.

Ранее в Хабаровске прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала.

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