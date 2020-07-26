Зак Снайдер показал необычный костюм Супермена

Режиссер Зак Снайдер продемонстрировал необычную экипировку Супермена в рамках фестиваля Comic-Con @ Home, видео мероприятия появилось на YouTube-канале Justice Con.

Во время общения Снайдер показал снятую сцену для «Snyder Cut» — его версии «Лиги справедливости», в которой Генри Кавилл в роли Супермена предстает в черном костюме и серебряном плаще. Таким образом режиссер отсылает к одному из эпизодов комикса, в котором супергерой возвращается из могилы уже в новом черном костюме. Однако продюсерам фильма эта идея не понравилась и кадры вырезали из фильма.

Ранее актер Генри Кавилл ответил на слухи о возвращении к роли Супермена. «Нет, ничего подобного. Никаких решений, никаких переговоров. Но важно, что людям это интересно, они любят Супермена», — отметил он, порадовавшись тому, что поклонники снова хотят видеть Супермена на экране. «В идеальном мире я бы, конечно, с удовольствием снова сыграл его», — сказал он.

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