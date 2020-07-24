Посетителям кино и театров придется носить маски
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Роспотребнадзор представил новые рекомендации для владельцев кинотеатров, театров и других развлекательных площадок, сообщает ТАСС.
Согласно документу, зрители могут быть допущены на спектакль, представление или концерт при наличии защитной маски (респиратора).
Владельцам площадок рекомендовали обеспечить возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания на месте.
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