Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
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Экранизация компьютерной игры-файтинга Mortal Kombat не уступит по степени жестокости оригиналу, сообщает Comic Book со ссылкой на снимавшегося в фильме актера Льюиса Тана.
Тан заявил, что фаталити — смертельные удары — будут очень кровожадными. «Были дни съемок, когда меня тошнило, не шучу. Они не сдерживались», — сказал он об авторах картины.
В игре Mortal Kombat фаталити, как правило, заканчивались потрошением, обезглавливанием, взрывами и другими страшными последствиями для противника.
Премьера фильма должна состояться в 2021 году.
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