Сын покойного рэпера Децла сделал ДНК-тест

В Басманном суде Москвы завершились слушания по иску вдовы рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Юлии Киселевой к Пенсионному фонду, отказывавшемуся выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца.

Толмацкий не был вписан в графу «отец» в свидетельство о рождении сына Юлии Меркурия Антония Иоанна. Юноша сдал ДНК-тест, по результатам которого был признан наследником музыканта. «Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», — цитирует «СтарХит» решение суда.

Скорее всего, 15-летний сын рэпера получит авторские права на произведения скончавшегося в 2019 году отца, его недвижимость и накопления.

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