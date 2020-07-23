Кей-поп группа BTS поставила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

Популярная южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд по количеству зрителей концерта, прошедшего в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Состоявшееся 14 июня онлайн-выступление посмотрели 756 тыс. зрителей из более чем 100 стран. Если бы концерт проходил в реальности, то для размещения такого числа поклонников потребовалось бы 15 стадионов.

Онлайн-концерт стал также самым масштабным платным выступлением музыкальной группы за всю историю интернета.

Из-за пандемии BTS отменила запланированный на 2020 год гастрольный тур.

Ранее музыкальный коллектив уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Один из видеоклипов группы набрал за 24 часа на YouTube 45 млн просмотров.

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