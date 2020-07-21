Shazam назвал самые популярные песни 2020 года

Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные среди россиян песни этого года. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на данные приложения.

Самой востребованной композицией оказалась «August» белорусской группы Intelligency. Следом идет трек канадского исполнителя The Weeknd «Blinding Lights».

Третье место заняла «Луна не знает пути» в исполнении Тайпан & Agunda. Помимо этой песни, в десятке популярнейших есть еще один российский трек — Raim «Двигаться».

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