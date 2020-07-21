Названа дата премьеры нового сезона «Маши и медведя»

Премьера нового сезона детского анимационного сериала «Маша и Медведь» состоится в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

Всего выйдет 26 новых серий, снятых в формате высокого разрешения 4К.

30 июля выйдут первые два эпизода: «Большой поход» о приключениях героев по дороге к вулканам и «Что внутри?» о конструировании техники. Остальные серии будут выпускать раз в месяц.

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