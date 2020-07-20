Крестный отец Ефремова рассказал о мучениях актера

Крестный отец Михаила Ефремова, актер и режиссер Василий Мищенко в беседе с «МК» рассказал, что Ефремов является совестливым человеком и очень мучается, если «грешит».

По словам Мищенко, Ефремов с уважением относится к религии, совестлив и раним. Порой складывается иное впечатление об артисте, однако, как отметил крестный, это всего лишь «бравада».

Мищенко также заявил, что Ефремова нельзя назвать преступником, так как настоящий преступник «следит за жертвой и готовится».

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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