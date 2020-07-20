Адвокат рассказал о состояни Ефремова под домашним арестом

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отметил юрист, Ефремов до сих пор не может оправиться после произошедшего ДТП.

«Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает», — сказал Пашаев.

Адвокат также уточнил, что актер не пользуется интернетом и социальными сетями. По его словам, Ефремова также не принимает никакие лекарства.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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