Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Он уточнил, что угрозы поступают от представителей фирмы, которая отсудила квартиру у его первой жены.

«Сказали, что если я полезу в эту историю, они со мной расправятся. Вот и все. У меня ощущение, что мы вернулись в 90-е годы», — добавил Пригожин.

Продюсер отметил, что квартиру, которую он оставил сыну после развода, еще не забрали, но при таком раскладе он примет необходимые меры по ее возвращению.

По его мнению, такие люди должны «сидеть в тюрьме». Пригожин подчеркнул, что «записал на пленку» угрозы представителей фирмы.

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