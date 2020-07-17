Экс-участники Beatles записали новую совместную песню

Музыкант Пол Маккартни записал новую песню с Ринго Старром, передает NME.

Два экс-участника группы Beatles представят новую версию песни «A Beautiful Night» Пола Маккартни, которая будет опубликована одновременно с переизданием альбома Маккартни Flaming Pie (1997). Также Старр примет участие в записи клипа на песню и мини-альбома с этим треком.

По словам Маккартни, он редко сотрудничал со Старром после распада Beatles и давно хотел сделать совместный проект.

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