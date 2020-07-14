Ефремов не пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции после ДТП
Актер Михаил Ефремов не делал попыток дать взятку сотруднику Госавтоинспекции во время составления протокола после ДТП со смертельным исходом, передает ТАСС ср ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник отметил, что в протоколе это не зафиксировано. «Что касается видео, которое показали на одном из федеральных каналов, где Ефремов просит его отпустить, а потом он заплатит все деньги, — это, действительно, запись с видеорегистратора сотрудника в момент составления протокола. В тот момент гражданин Ефремов был слишком пьян, плохо осознавал произошедшее, не понимая тяжести последствий устроенного им ДТП», — уточнили в правоохранительных органах. Предположительно, после ДТП Ефремов был уверен, что ничего страшного не произошло, и он сможет после оплатить штрафы.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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