Перенесшая COVID-19 Анита Цой рассказала о самом страшном проявлении болезни
Переболевшая коронавирусом певица Анита Цой рассказала в интервью с «Московским Комсомольцем» про самое жуткое проявление COVID-19.
Артистка сообщила, что коронавирусная инфекция нового типа нападает на все системы организма по очереди.
«Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар», — сказала Цой.
Она призналась, что сначала у нее наблюдалось повышение температуры, а тело начало испытывать ломоту. Затем появились проблемы с психикой.
«Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака на человека», — пояснила Цой.
По ее словам, из-за COVID-19 возникают психические расстройства.
Певица отметила, что этот вирус является коварным, он «начинает тебя исследовать», принуждая сначала к кашлю, а после чего уже «отключает» обоняние и вкус.
«Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра», — добавила Цой.
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом 30 июня. 11 июля она сообщила, что выздоровела.
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