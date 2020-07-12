Адвокат Ефремова отверг обвинения в пиаре на резонансном деле

Адвокат актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест после смертельного ДТП с его участием, Эльман Пашаев отверг обвинения в пиаре на резонансном деле.

Юрист утверждает, что он не считает нужным «светиться» на этом деле и пиариться. «К сожалению, за меня все сделали журналисты и общество», — добавил он в Instagram.

Он отметил, что старается выполнять свою работу качественно и честно.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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