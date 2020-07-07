Малышева не верит во вторую волну коронавируса в России

Телеведущая Елена Малышева у себя в Instagram заявила, что Россия прошла вспышку коронавируса и второй волны, скорее всего, не будет.

Она отметила, что количество проведенных в стране тестов растет, а смертность — нет. Она также подчеркнула, что зараженный коронавирусной инфекцией человек передает болезнь двум-трем людям, а корью — около 16.

Сейчас Елена Малышева находится в Нью-Йорке, где все еще действуют жесткие карантинные меры.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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