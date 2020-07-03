Артист Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей, передает ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу артиста сообщил, что Хазанов начал задыхаться, и ему понадобилась помощь врачей с возможной последующей госпитализацией.

«Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», — сказал он.

Геннадий Хазанов — известный российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России. С 1997 года является художественным руководителем Московского театра эстрады.

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