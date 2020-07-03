Адвокат Ефремова отказался отвечать, был ли актер за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отказался отвечать на вопрос, был ли его подзащитный за рулем в момент смертельного ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ефремов в момент ДТП ничего не помнит, мы знаем, в каком он был состоянии. ... Все рассказывают, что приехали сотрудники ДТП. Когда они приехали? После ДТП. Все рассказы касаются того, что было после», — сказал Пашаев.

По его словам, а настоящее время следствием и судом устанавливается, кто совершил конкретное деяние.

«Может, там 10 человек находилось, может быть, один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние», — добавил адвокат.

Ранее Ефремов отказался признавать вину в ДТП со смертельным исходом. Пашаев указал на то, что ДТП произошло с участием машины артиста.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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