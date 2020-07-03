Шнуров рассказал о своих политических амбициях

Музыкант Сергей Шнуров в интервью «Би-би-си» рассказал о своих политических амбициях.

Он сообщил, что пока не намерен претендовать на место в Госдуме и хочет заняться руководством канала RTVI, генеральным продюсером которого был недавно назначен. «Я понимаю все риски, понимаю, что моя политическая карьера сейчас несколько отодвинута на второй план», — сказал Шнуров.

Он также ответил на критику за вступление в Партию роста. «Половина СМИ уже пишут, что я депутат, я еще ничего не сделал, а уже у них в сознании стал депутатом. Хорошо, что не президентом», — посмеялся музыкант.

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