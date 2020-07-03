Эрмитаж начнет принимать гостей с 15 июля
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Государственный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге вновь откроет двери для посетителей с 15 июля.
«Дорогие друзья, у нас прекрасные новости! Эрмитаж возобновляет приём посетителей с 15 июля!» — говорится в сообщении музея на своей странице «ВКонтакте».
Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что работу музея планируется возобновить в июле.
Эрмитаж был закрыт для посетителей на фоне пандемии коронавируса с 17 марта.
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