Эрмитаж начнет принимать гостей с 15 июля

Государственный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге вновь откроет двери для посетителей с 15 июля.

«Дорогие друзья, у нас прекрасные новости! Эрмитаж возобновляет приём посетителей с 15 июля!» — говорится в сообщении музея на своей странице «ВКонтакте».

Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что работу музея планируется возобновить в июле.

Эрмитаж был закрыт для посетителей на фоне пандемии коронавируса с 17 марта.

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