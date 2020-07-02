Новый сезон «Ведьмака» переименовали
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Второй сезон фантастического сериала «Ведьмак» переименовали, сообщает издание Production Weekly со ссылкой на собственный источник.
Новый сезон должен получить подзаголовок «Таинственные монстры». Премьера сезона, в котором главный герой столкнется с таинственными монстрами, запланирована на 2021 год.
Премьера первого сезона фантастического сезона «Ведьмак» состоялась на стриминговой платформе Netflix 20 декабря 2019 года.
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