«Диснейленд» в Токио вновь открылся для посетителей

Токийский «Диснейленд» и расположенный рядом с ним DisneySea возобновили работу после четырехмесячного перерыва. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оба парка развлечений закрылись с конца января на фоне пандемии коронавируса.

Чтобы попасть в «Диснейленд» посетителям необходимо оформить предварительную запись. На входе в парк у всех измеряется температура.

Во избежание большого скопления людей число посетителей сократили вполовину, а зайти в парк можно только три раза в день. Также были исключены рукопожатия с героями диснеевских мультфильмов.

Кроме того, парад мультперсонажей будет проходить в разное время без объявления и в сокращенном объеме.

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