В Вологодской области мужчина впал в кому после того, как выпил пиво

В Шексне мужчина выпил пиво и впал в кому
Rainer Fuhrmann/Shutterstock/FOTODOM

Житель Вологодской области попал в больницу после застолья со знакомым. Об этом сообщает 35Media.

Инцидент произошел в Шексне, куда пострадавший приехал на заработки. По предварительным данным, россиянин решил выпить пива с коллегой. После посиделок работники заснули.

Позже один из мужчин проснулся и стал будить коллегу, но сделать этого не смог, поэтому вызвал скорую помощь. Специалисты направили пострадавшего в больницу.

«В результате у мужчины диагностирована кома и алкогольная интоксикация», – сообщается в публикации.

Как полагают медики, причиной произошедшего является отравление суррогатным алкоголем. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Ленинградской области сотрудники МВД накрыли цех по расфасовке суррогатного алкоголя. В нежилом помещении обнаружили конвейерные ленты, бутылки и другие необходимые материалы.

Ранее россиян предупредили об опасных способах борьбы с алкогольным отравлением.

