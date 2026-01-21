Двойной удар «Искандера» по скоплению бойцов ВСУ попал на видео

Опубликовано видео удара российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по крупному скоплению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что основной целью российских сил стало сосредоточение ракетного дивизиона ВСУ. Всего было нанесено два удара: первый уничтожил размещенную в лесополосе технику поражающими элементами, а второй — точечно ликвидировал пытавшихся бежать на уцелевших машинах украинских бойцов.

По информации авторов «Изнанки», в результате ударов было уничтожено до 150 бойцов ВСУ. Кроме того, были поражены американская РСЗО MLRS, 20 единиц автотранспорта и 15 бронеавтомобилей.

До этого сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» Вооруженных Сил России (ВС РФ) за неделю уничтожили 10 опорных пунктов и более 80 украинских военных в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги Харьковской области.

Ранее в Красноармейске заметили британских и французских наемников.