В Канаде разработали модель военного вторжения США

Вооруженные силы Канады разработали модель гипотетического военного вторжения США. Об этом пишет газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

«Возможный ответ страны ... включает в себя методы, аналогичные тем, что применялись против СССР, а затем и против возглавляемых США сил в Афганистане», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркивают, что канадские ВС создали модель вторжения армии США в страну впервые за сто лет. При этом канадские чиновники и военные эксперты считают, что администрация президента США едва ли отдаст приказ о вторжении в Канаду.

21 января газета Globe and Mail также писала, что канадская армия готовится к ведению партизанской войны на случай вторжения Соединенных Штатов. Канадские военные предполагают, что, начав наступление с юга, армия США захватит стратегические позиции на суше и на море за неделю, а, возможно, и в течение двух дней.

Командование Вооруженных сил Канады признает, что не обладает достаточным количеством личного состава и вооружений для отражения американского вторжения, поэтому им придется прибегнуть к тактике повстанческой борьбы, аналогичной той, которую применяли моджахеды в Афганистане. В частности, будут устраиваться диверсии и засады с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее СМИ сообщили об опасении Канады из-за угроз Трампа Венесуэле и Гренландии.