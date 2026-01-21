Размер шрифта
В Канаде разработали модель военного вторжения США

Globe and Mail: ВС Канады разработали модель военного вторжения США
Darryl Dyck/Global Look Press

Вооруженные силы Канады разработали модель гипотетического военного вторжения США. Об этом пишет газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

«Возможный ответ страны ... включает в себя методы, аналогичные тем, что применялись против СССР, а затем и против возглавляемых США сил в Афганистане», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркивают, что канадские ВС создали модель вторжения армии США в страну впервые за сто лет. При этом канадские чиновники и военные эксперты считают, что администрация президента США едва ли отдаст приказ о вторжении в Канаду.

21 января газета Globe and Mail также писала, что канадская армия готовится к ведению партизанской войны на случай вторжения Соединенных Штатов. Канадские военные предполагают, что, начав наступление с юга, армия США захватит стратегические позиции на суше и на море за неделю, а, возможно, и в течение двух дней.

Командование Вооруженных сил Канады признает, что не обладает достаточным количеством личного состава и вооружений для отражения американского вторжения, поэтому им придется прибегнуть к тактике повстанческой борьбы, аналогичной той, которую применяли моджахеды в Афганистане. В частности, будут устраиваться диверсии и засады с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее СМИ сообщили об опасении Канады из-за угроз Трампа Венесуэле и Гренландии.

