«Пыль, микробы и клещи»: россиян призвали не бояться проветривать дом зимой

Несмотря на холодную зимнюю погоду, россиянам важно не забывать регулярно проветривать помещения, так как свежий воздух – это гарантия создания здорового микроклимата, особенно на фоне пересушенности воздуха из-за отопления. Проветривание позволяет снижать концентрацию углекислого газа, а также избавляться от пыли и микробов, объяснила RT завкафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

В отапливаемых помещениях копятся частицы пыли и аллергены, которые провоцируют головную боль, приводят к усталости, ухудшают сон и способность человека к концентрации. Регулярное проветривание позволяет решить эти проблемы, а также поддерживать свежесть воздуха и предотвращать сухость слизистых, пояснила специалист. Частоту проветривания она посоветовала определять, исходя из площади квартиры и числа живущих в ней людей.

«Эксперты рекомендуют короткие, но интенсивные проветривания: пять-десять минут несколько раз в день при полностью открытых окнах, — добавила эксперт. — Такая стратегия позволяет быстро обменять воздух, не охлаждая стены и мебель, как это происходит при длительном проветривании на сквозняке».

Особенно тщательно Абдуллаева призвала проветривать детские комнаты и спальни, обязательно открывая окно на 10 минут перед сном. В противном случае воздух будет пересушенным, что плохо отразится на здоровье кожи, глаз и дыхательных путей, подчеркнула она. По ее словам, особенно это опасно для людей с болезнями дыхательных путей, аллергией. Лучше всего сочетать проветривание с применением увлажнителей воздуха, чтобы нивелировать излишнюю сухость, исходящую от батарей, отметила эксперт.

Проветривание кухни и столовой также важно, так как позволяет снизить концентрацию влаги, запахов и микробов, а также исключить появление плесени, заключила специалист.

Ранее эксперты раскрыли связь между проветриванием и появлением пауков в доме.