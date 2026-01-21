СМИ рассказали о нежелании Белого дома проводить встречу Трампа с Зеленским

Белый дом не проявляет энтузиазма по вопросу встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного американского внешнеполитического эксперта.

«Зеленский крайне заинтересован во встрече [с Трампом] тет-а-тет, но он столкнулся с отсутствием энтузиазма со стороны Белого дома», — говорится в публикации.

Собеседник издания отметил, что президент Украины всегда будет готов к встрече с американским лидером. Зеленский убежден, что если он не будет взаимодействовать с Трампом, это сделает кто-то другой, добавил эксперт.

До этого сообщалось, что украинский президент отменил поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе после того, как глава Белого дома отказался с ним встречаться на полях мероприятия. Еще в начале января в Киеве надеялись, что подпишут с США в Давосе соглашение о привлечении $800 млрд инвестиций. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что Украину не смогли сделать главной темой форума. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-нардеп Олейник заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план.