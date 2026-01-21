Стало известно о продвижении российских войск под Сумами

Военные из группировки войск «Север» продвинулись на сумском направлении в приграничных районах. Об этом сообщил связанный с военными Telegram-канал «Два майора».

По данным канала, подразделения Вооруженных сил России смогли продвинуться в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. Отмечается, что боевые действия носят ожесточенный характер.

Как уточняют авторы публикации, в боях задействованы пехотные подразделения, артиллерия и авиация. При этом украинская сторона, по их информации, использует в обороне бронетехнику и активно минирует подступы к своим позициям.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России продвигаются у Жовтневого Запорожской области и отрезают группировку украинских войск, дислоцированную к юго-западу от населенного пункта.

17 января Марочко заявил, что у ВСУ обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским войскам не хватает личного состава для сдерживания наступления войск России.

Ранее стало известно о подрыве ВСУ моста в попытках замедлить ВС РФ на одном участке фронта.