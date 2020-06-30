Режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов попал в больницу

Режиссер Александр Боголюбов госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает «Рен ТВ».

Утверждается, что 85-летний Боголюбов был вынужден обратиться за помощью к медикам 29 июня из-за обострения хронических болезней. У него подозревали пневмонию, но диагноз не подтвердился.

Боголюбов — режиссер мультфильмов «Приключения Незнайки», «Волшебник Изумрудного города», «Бумеранг» и др. Также он был режиссером художественных фильмов «Батальоны просят огня» и «Мелодия на два голоса». Кинематографиста госпитализируют уже второй раз за полгода.

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