Режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов попал в больницу
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Режиссер Александр Боголюбов госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает «Рен ТВ».
Утверждается, что 85-летний Боголюбов был вынужден обратиться за помощью к медикам 29 июня из-за обострения хронических болезней. У него подозревали пневмонию, но диагноз не подтвердился.
Боголюбов — режиссер мультфильмов «Приключения Незнайки», «Волшебник Изумрудного города», «Бумеранг» и др. Также он был режиссером художественных фильмов «Батальоны просят огня» и «Мелодия на два голоса». Кинематографиста госпитализируют уже второй раз за полгода.
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